Алекс Де Минор на отказе победил Джека Дрэйпера и вышел в финал турнира в Мексике

Девятая ракетка мира Алекс де Минор вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).

В полуфинале австралиец на отказе обыграл 50-ю ракетку мира великобританца Джека Дрэйпера, который не смог продолжить матч из-за травмы. Встреча теннисистов прекратилась при счёте 1:1 по сетам и длилась 1 час 55 минут.

На счету Де Минора пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Дрэйпер отметился тремя эйсами и четырьмя двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из шести.

В финале Де Минор сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Хольгер Руне (Дания).

В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США). Встреча теннисистов состоится завтра, 2 марта.