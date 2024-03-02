Алекс Де Минор на отказе победил Джека Дрэйпера и вышел в финал турнира в Мексике

Девятая ракетка мира Алекс де Минор вышел в финал теннисного турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика).
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В полуфинале австралиец на отказе обыграл 50-ю ракетку мира великобританца Джека Дрэйпера, который не смог продолжить матч из-за травмы. Встреча теннисистов прекратилась при счёте 1:1 по сетам и длилась 1 час 55 минут.
На счету Де Минора пять эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Дрэйпер отметился тремя эйсами и четырьмя двойными ошибками, а также реализовал два брейк-пойнта из шести.
В финале Де Минор сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Хольгер Руне (Дания).
В следующем круге Руне сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) – Бен Шелтон (США). Встреча теннисистов состоится завтра, 2 марта.
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