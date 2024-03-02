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Маннарино после скандала с Рублёвым пошутил о том, что Макинрой не смог бы играть в 2024-м

Маннарино после скандала с Рублёвым пошутил о том, что Макинрой не смог бы играть в 2024-м
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19-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино иронично отреагировал на скандальный инцидент, произошедший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

За выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём о мате узнал не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

«О боже мой, вышел и настучал! Не уверен, что (Джон) Макинрой смог бы завершить хоть несколько матчей в 2024 году», — написал Маннарино в своих социальных сетях.

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