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«Турнир в Дубае не является приоритетным». Тарпищев — о поражении Медведева

«Турнир в Дубае не является приоритетным». Тарпищев — о поражении Медведева
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о поражении российского теннисиста, четвёртой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Россиянин уступил 18-й ракетке мира французу Уго Умберу со счётом 5:7, 3:6.

«Ничего страшного. К тому же Даниил после травмы и некоторое время на играл, всегда потом тяжело втягиваешься в игровой ритм. И в целом турнир в Дубае не является приоритетным», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующим турниром для Медведева станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта. В 2023 году российский теннисист дошёл до финала в Индиан-Уэллсе, уступив там испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 3:6.

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