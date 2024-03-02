Андрей Рублёв потеряет 200 рейтинговых очков и почти $ 160 тыс. из-за скандала в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв потеряет 200 заработанных очков и почти $ 160 тыс. из-за инцидент в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, за выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

В данный момент ATP не делала каких-либо официальных заявлений касательно того, дисквалифицирован Рублёв лишь с этого матча или со всего турнира. Однако в профиле россиянина на сайте тура не отображается, что он принимал участие в турнире в Дубае, из чего можно сделать вывод, что супервайзер принял решение дисквалифицировать Андрея с соревнований полностью.