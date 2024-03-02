Уго Умбер стал чемпионом турнира ATP-500 в Дубае, в двух сетах обыграв Александра Бублика

Французский теннисист Уго Умбер, 18-я ракетка мира, стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале соревнований спортсмен в двух сетах обыграл 23-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Уго Умбер выполнил девять эйсов и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Александра Бублика — восемь подач навылет и шесть двойных ошибок.

Для 25-летнего Умбера это шестой титул в карьере и второй в сезоне: ранее в 2024 году он выиграл турнир ATP-250 в Марселе (Франция).

В рейтинге ATP Уго Умбер поднимется на 14-ю строчку и обновит свою лучшую позицию. Александр Бублик, в свою очередь, впервые в карьере войдёт в топ-20 лучших теннисистов мира.