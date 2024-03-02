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Умбер выиграл все шесть финалов ATP в своей карьере

18-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер завоевал шестой титул на уровне ATP и не проиграл ни одного финала.

Ранее Умбер выигрывал:

турнир категории АТР-250 в Окленде (Новая Зеландия) в 2020 году. В финале француз переиграл своего соотечественника Бенуа Пэра со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:5);

турнир категории АТР-250 в Антверпене (Бельгия) в 2020 году. В финале был обыгран австралиец Алекс де Минор (6:1, 7:6 (7:4));

травяной турнир категории АТР-500 в Галле (Германия) в 2021 году. В финале Умбер сломил сопротивления россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 7:6 (7:4);

турнир категории АТР-250 в Меце (Франция) в 2023 году. В финале Умбер переиграл Александра Шевченко (6:3, 6:3);

турнир категории АТР-250 в Марселе (Франция) в 2023 году. В финале был обыгран болгарин Григор Димитров (6:4, 6:3).

Сегодня, 2 марта, в финале турнира серии АТР-500 в Дубае (ОАЭ) спортсмен в двух сетах обыграл 23-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, ранее это удавалось лишь Эрнесту Гулбису и Мартину Клижану.