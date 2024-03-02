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Россиянки Приданкина и Гурьева разыграют титул на турнире категории ITF-W50 в Трнаве

18-летние российские теннисистки Елена Приданкина (327-я ракетка мира) и Анастасия Гурьева (475) пробились в финал турнира категории ITF-W50 в Трнаве (Словакия).

Приданкина в своём полуфинальном матче одолела представительницу Тайваня Энь Шо Лян (284) со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Гурьева также в трёх сетах обыграла чешку Николу Бартункову (266-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 7:6 (7:3).

Отметим, что по ходу турнира Приданкина выбила из сетки первую сеяную Тамару Зиданшек (Словения, 114). По итогам соревнований Приданкина впервые войдёт в топ-300 рейтинга WTA. На данный момент в лайв-рейтинге Елена занимает 295-ю строчку, в случае победы на турнире она займёт 281-ю строчку.

Гурьева уже поднимется как минимум на 64 позиции, однако в случае победы в финале Гурьева дебютирует в топ-400, заняв 380-е место в рейтинге.

Начало финального матча запланировано на завтра, 3 марта, 12:00 мск. Призовой фонд турнира в Словакии составляет $ 40 тыс.