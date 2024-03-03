Джессика Пегула вылетела в полуфинале турнира в Сан-Диего, уступив Марте Костюк
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Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США), на котором была посеяна под первым номером. В 1/2 финала Пегула уступила в двух сетах имеющей 34-й номер в мировой классификации и посеянной на турнире под шестым номером украинке Марте Костюк — 6:7 (4:7), 1:6.
Сан-Диего (ж). 1/2 финала
03 марта 2024, воскресенье. 05:00 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
34
Марта Костюк
М. Костюк
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Пегула ни разу не смогла подать навылет, допустив при этом две двойные ошибки, и выиграла два брейк-пойнта из семи. На счету Костюк два эйса при девяти двойных ошибках, спортсменке удалось сделать четыре брейка при семи имевшихся брейк-пойнтах.
В финале турнира в Сан-Диего Костюк сыграет с 49-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании.
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