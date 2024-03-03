Джессика Пегула вылетела в полуфинале турнира в Сан-Диего, уступив Марте Костюк

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула не смогла выйти в финал турнира WTA-500 в Сан-Диего (США), на котором была посеяна под первым номером. В 1/2 финала Пегула уступила в двух сетах имеющей 34-й номер в мировой классификации и посеянной на турнире под шестым номером украинке Марте Костюк — 6:7 (4:7), 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Пегула ни разу не смогла подать навылет, допустив при этом две двойные ошибки, и выиграла два брейк-пойнта из семи. На счету Костюк два эйса при девяти двойных ошибках, спортсменке удалось сделать четыре брейка при семи имевшихся брейк-пойнтах.

В финале турнира в Сан-Диего Костюк сыграет с 49-й ракеткой мира Кэйти Бултер из Великобритании.