Опелка резко раскритиковал действия судьи, из-за жалобы которого отстранили Рублёва

Бывшая 17-я ракетка мира, чемпион четырёх турниров на уровне ATP американец Райлли Опелка отреагировал на скандальный инцидент, произошедший в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

За выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был снят с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском.

«Низшая лига… Линейного судью должны срочно понизить до уровня пиклбола», — написал Опелка в своих социальных сетях.