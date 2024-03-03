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Карен Хачанов опубликовал трогательное фото с женой Вероникой

Карен Хачанов опубликовал трогательное фото с женой Вероникой
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях трогательное фото с супругой Вероникой, добавив к нему эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Напомним, у Карена и его жены Вероники двое сыновей Давид и Микаэль.

В конце февраля Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале соревнований он со счётом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика. В основной сетке россиянин также обыграл венгра Фабиана Марожана, финна Эмиля Руусувуори и австралийца Алексея Попырина.

На завершившейся неделе Хачанову не удалось закрепить успех на турнире ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго круга Карен (4) со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 4:6 уступил 36-й ракетке мира представителю Чехии Иржи Легечке.

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