Джокович — о Йокиче: он однозначно лучший баскетболист мира

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», заявил, что баскетболист «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лучшим баскетболистом мира на сегодняшний день.

«Думаю, сейчас никто не способен на то, что он делает. Однозначно лучший баскетболист мира. Я сильно за него болею. Он отличный парень и гордость Сербии», — приводит слова Джоковича Tennis365.

Напомним, Джокович встретился с баскетболистами «Денвер Наггетс» после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 124:114 в пользу гостевой команды. Теннисист выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт с 6 по 17 марта. Далее серб сыграет на «Мастерсе» в Майами (20–31 марта).