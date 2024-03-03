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Де Минор — о победе в Акапулько: если честно, я не ожидал подобного результата

Де Минор — о победе в Акапулько: если честно, я не ожидал подобного результата
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Девятая ракетка мира Алекс де Минор из Австралии прокомментировал свою победу на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько.

«Это была невероятная неделя. Если честно, я не ожидал подобного результата. Когда приехал в Мексику, я чувствовал себя неважно. Думаю, сегодня я провёл лучший матч на этом турнире. Очень рад такому результату. Акапулько – особое место в моей карьере. В прошлый раз здесь я впервые выиграл титул ATP-500, а сегодня мне удалось его защитить. Здесь я чувствую себя как дома», — сказал де Минор после матча.

В финале де Минор переиграл в двух сетах норвежца Каспера Рууда (11-й в рейтинге ATP, шестой посев на турнире) — 6:4, 6:4. Это восьмой выигранный одиночный турнир в карьере Алекса де Минора. Год назад он также стал победителем в Акапулько.

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