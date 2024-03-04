Линдси Вонн: верю, что Джокович GOAT. Я испытываю уважение к его достижениям

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории американка Линдси Вонн встретилась с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Я верю, что он GOAT. Несмотря на убеждения твиттера, я думаю, что их может быть больше одного. Джоковичу принадлежат рекорды, и я испытываю уважение к его достижениям… и он катается на лыжах!» — написала Вонн в своих социальных сетях.

GOAT — это аббревиатура, которая расшифровывается как Greatest Of All Time, то есть лучший на все времена. Джокович не принимал участия в турнирах с поражения на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Напомним, Новак дошёл до полуфинала соревнований, где в четырёх сетах проиграл будущему чемпиону, 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.