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Аргентинец Себастьян Баэс стал победителем турнира в Сантьяго

Аргентинец Себастьян Баэс стал победителем турнира в Сантьяго
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Представитель Аргентины Себастьян Баэс стал победителем турнира в Сантьяго (Чили). В решающем матче турнира он обыграл чилийца Алехандро Табило со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

Сантьяго. Финал
04 марта 2024, понедельник. 01:10 МСК
Алехандро Табило
51
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 4
3 		6 6
         
Себастьян Баэс
21
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Баэс сделал пять подач навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. На счету Табило две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10.

На стадии полуфинала Себастьян Баэс обыграл представителя Испании Педро Мартинес-Портеро, а Алехандро Табило оказался сильнее француза Корентена Муте.

Напомним, 26 февраля Баэс также стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро.

Призовой фонд соревнований в Сантьяго составляет $ 661 тыс. Отметим, что на протяжении турнира многие теннисисты выражали недовольство качеством корта.

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