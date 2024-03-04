Аргентинец Себастьян Баэс стал победителем турнира в Сантьяго

Представитель Аргентины Себастьян Баэс стал победителем турнира в Сантьяго (Чили). В решающем матче турнира он обыграл чилийца Алехандро Табило со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. За это время Баэс сделал пять подач навылет и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. На счету Табило две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 10.

На стадии полуфинала Себастьян Баэс обыграл представителя Испании Педро Мартинес-Портеро, а Алехандро Табило оказался сильнее француза Корентена Муте.

Напомним, 26 февраля Баэс также стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро.

Призовой фонд соревнований в Сантьяго составляет $ 661 тыс. Отметим, что на протяжении турнира многие теннисисты выражали недовольство качеством корта.