Кэйти Бултер выиграла турнир WTA-500 в Сан-Диего, победив в финале Марту Костюк

49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер стала победителем турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего. В финале Бултер переиграла в трёх сетах имеющую 34-й номер в мировой классификации и посеянную на турнире под шестым номером украинскую теннисистку Марту Костюк — 5:7, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Костюк ни разу один раз смогла подать навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, и выиграла четыре брейк-пойнта из 11. На счету Бултер 13 двойных ошибок и семь из 11 реализованных брейк-пойнтов.

По ходу турнира на пути к финалу Бултер обыграла украинку Лесю Цуренко (36-я ракетка), бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (13), хорватку Донну Векич (28) и американку Эмму Наварро (26).