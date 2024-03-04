Кэйти Бултер выиграла турнир WTA-500 в Сан-Диего, победив в финале Марту Костюк
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49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер стала победителем турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего. В финале Бултер переиграла в трёх сетах имеющую 34-й номер в мировой классификации и посеянную на турнире под шестым номером украинскую теннисистку Марту Костюк — 5:7, 6:2, 6:2.
Сан-Диего (ж). Финал
04 марта 2024, понедельник. 04:50 МСК
34
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
49
Кэйти Бултер
К. Бултер
Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Костюк ни разу один раз смогла подать навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, и выиграла четыре брейк-пойнта из 11. На счету Бултер 13 двойных ошибок и семь из 11 реализованных брейк-пойнтов.
По ходу турнира на пути к финалу Бултер обыграла украинку Лесю Цуренко (36-я ракетка), бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (13), хорватку Донну Векич (28) и американку Эмму Наварро (26).
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