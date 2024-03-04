Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в обновлённом рейтинге ATP

Сегодня, 4 марта, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Изменения произошли в конце первой десятки: норвежец Каспер Рууд с 11-го места переместился на девятое, а австралиец Алекс де Минор с девятого места опустился на 10-е.

Россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои позиции. Роман Сафиуллин переместился с 39-го места на 42-е. Аслан Карацев и Павел Котов потеряли по четыре позиции в рейтинге.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович, вторым идёт испанец Карлос Алькарас, третьим — итальянец Янник Синнер.

Рейтинг АТР, версия от 4 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9675 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;

3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8270;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7715;

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5010;

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4950;

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3720;

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3405;

9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3405;

10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3210;

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2300…

42 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080...

44 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

67 (63). Павел Котов (Россия) — 819.