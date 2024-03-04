Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в обновлённом рейтинге ATP

Сегодня, 4 марта, был обновлён мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Изменения произошли в конце первой десятки: норвежец Каспер Рууд с 11-го места переместился на девятое, а австралиец Алекс де Минор с девятого места опустился на 10-е.
Россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили свои позиции. Роман Сафиуллин переместился с 39-го места на 42-е. Аслан Карацев и Павел Котов потеряли по четыре позиции в рейтинге.
Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович, вторым идёт испанец Карлос Алькарас, третьим — итальянец Янник Синнер.
Рейтинг АТР, версия от 4 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9675 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805;
3 (3). Янник Синнер (Италия) — 8270;
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7715;
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5010;
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4950;
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3720;
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3405;
9 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3405;
10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3210;
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2300…
42 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080...
44 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
67 (63). Павел Котов (Россия) — 819.