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«Хочу сказать спасибо моему парню, де Минору». Бултер — после победы в Сан-Диего

«Хочу сказать спасибо моему парню, де Минору». Бултер — после победы в Сан-Диего
Кэйти Бултер и Алекс де Минор.
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Чемпионка турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего, 49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер поблагодарила своего бой-френда, австралийского теннисиста Алекса де Минора за поддержку.

«Я хочу сказать отдельное спасибо моему парню. Он закончил выступления на турнире в Мексике вчера в полночь и вылетел рейсом в 6 утра, чтобы быть здесь сегодня. Так что я действительно ценю это», — сказала Бултер на пресс-конференции.

В воскресенье, 3 марта, девятая ракетка мира Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP-500 в мексиканском Акапулько, на котором был посеян под третьим номером. В финале де Минор переиграл в двух сетах норвежца Каспера Рууда (11-й в рейтинге ATP, шестой посев на турнире) — 6:4, 6:4.

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