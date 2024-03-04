Наталья Вихлянцева назвала правильным решение ATP не лишать Рублёва очков

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на решение ATP начислить россиянину Андрею Рублёву 200 очков за победу в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Рублёв был дисквалифицирован в полуфинале соревнований за мат в адрес судьи.

«Решение официальных лиц ATP о том, что Андрея Рублёва не лишили рейтинговых очков и призовых, считаю правильным, потому что и так мера пресечения — дисквалификация. Может, там был просмотр момента или всё-таки расшифровка голоса. Что именно Андрей сказал судье, никто это не знает, кроме как того судьи и самого Андрея.

Думаю, что здесь была проведена грамотная работа специалистов. Может, они даже были подключены именно со стороны Андрея Рублёва, потому что это правильно. В критических ситуациях дисквалификация плюс лишение призовых и рейтинговых очков нормально, но здесь так никто и не понял, что именно произошло. Видимо, ATP рассмотрела и решила, что можно и не лишать Андрея того, чего он заслужил», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.