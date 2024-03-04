Источник: ATP частично удовлетворила апелляцию Рублёва на решение о дисквалификации

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) рассмотрела апелляцию российского теннисиста Андрея Рублёва на решение о дисквалификации в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) за мат в адрес арбитра. Апелляция была частично удовлетворена, спортсмену назначили штраф в размере около € 35 тыс.

«ATP рассмотрела апелляцию Андрея Рублёва, поданную после того, как игрок был снят с полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае. В процессе рассмотрения апелляции были учтены показания игрока, официальных лиц, а также изучены все имеющиеся видео- и аудиоматериалы.

Апелляционный комитет пришёл к выводу, что, помимо лишения права на участие в матче, обычные наказания, связанные с невыполнением обязательств, а именно потеря рейтинговых очков и призовых денег за весь турнир, были бы несоразмерными. Таким образом, Рублёв сохранил ранее заработанные очки и призовые за турнир», — приводит слова представителя ATP INews.