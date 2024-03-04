Александр Аношин: взаимоотношения с родителями повлияли на развитие Синнера

Комментатор Александр Аношин объяснил, как взаимоотношения с родителями могли повлиять на развитие ментальной стабильности Янника Синнера, итальянского теннисиста, третьей ракетки мира и победителя Australian Open — 2024. По словам комментатора, сейчас из-за огромного давления в теннисе появилось много сумасшедших родителей, однако достичь побед на самом деле помогают спокойствие и психологическая стабильность.

«У Янника Синнера очень простые родители, повара. Он уехал в 14 лет, его вторым отцом стал Риккардо Пьятти. Команда проводила с ним больше времени, чем родная семья. Не было дыхания родителей, которые давят, что ты обязательно должен выиграть, это дало некоторую свободу. К тому же Пьятти сказал: «Нет, ты не будешь играть юниорские турниры». Был сделан ряд правильных стратегических решений, которые позволили Синнеру выстрелить», — сказал Аношин в эфире на YouTube-канале «Больше!».

Напомним, на прошлой неделе Янник Синнер одержал 12-ю победу на уровне ATP в сезоне-2024, став чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале итальянский теннисист переиграл Алекса де Минора из Австралии со счётом 7:5, 6:4.