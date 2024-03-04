Коннорс — о линейном судье, пожаловавшимся на слова Рублёва: это поведение второклассника

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс прокомментировал инцидент с Андреем Рублёвым на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Его дисквалифицировали, понимаете, не дали предупреждение или штрафное очко, а просто сказали: «Всё, для тебя матч окончен». Меня это очень волнует, потому что они лишили игрока голоса. Они совершенно лишили его права оправдаться. До такой степени, что ему просто пришлось подчиниться. И, конечно, мяч был в ауте, я в этом абсолютно не сомневаюсь, и вы просто должны с этим согласиться», — приводит слова Коннорса Sportskeeda.

Кроме того, бывший теннисист осудил действия линейного судьи, который пожаловался на слова Рублёва.

«Судьи приходят с настроем: «Я собираюсь на тебя доносить, тебе лучше ничего не говорить, я хочу на тебя донести». Боже, да это же поведение второклассника! Что, чёрт возьми, здесь происходит? Эти парни играют на пределе своих возможностей, 6:5 в третьем сете, а кто-то выходит и жалуется.

Коннорс, Макинрой, Настасе, Герулайтис — это лишь немногие из тех, кто никогда бы не смог завершить даже матч на этом турнире! Избавьтесь от линейных судей и позвольте этим парням спорить. Это и нам поможет понять, что значит сделать отличный удар и выиграть очко или сделать отличный удар, осознать, что он хорош, но всё равно упустить розыгрыш. Они просто отнимают у тенниса эмоции и привлекательность для публики», — добавил он.

Ранее стало известно, что Андрей Рублёв сохранил место в топ-5 рейтинга ATP. Дисквалификация не коснулась очков. Однако по итогам турнира спортсмена оштрафовали на $ 36,4 тыс.