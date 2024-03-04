Бултер — о победе в Сан-Диего: я очень много работала ради этого титула

Чемпионка турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего, 49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер прокомментировала победу над Мартой Костюк.

«Эта неделя была для меня очень, очень особенной по многим причинам. Она невероятная, потому что я очень много работала ради этого титула и смогла показывать потрясающий уровень тенниса всю неделю. Сегодня была настоящая битва – в том числе и с самой собой, потому что я немного нервничала. Но я смогла это преодолеть, чем очень горжусь.

Одним из ключей к победе в финальном матче было то, что я удачно воспользовалась своими шансами. Мне нужно было поддерживать стабильный уровень как можно дольше. Я до сих пор не знаю, как мне удалось переломить ход матча, но главное, что я смогла, а затем сохранила спокойствие на финише», — приводит слова Бултер портал Punto de Break.

Напомним, в финале Бултер одержала волевую победу над украинской теннисисткой Мартой Костюк со счётом 5:7, 6:2, 6:2.