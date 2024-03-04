Сын Рафаэля Надаля покорил соцсети своим появлением на турнире в Лас-Вегасе

Рафаэль Надаль-младший, сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, покорил социальные сети своим появлением на выставочном турнире Netflix Slam в Лас-Вегасе (США), в рамках которого его отец сыграл с Карлосом Алькарасом.

Долгожданный выставочный матч Надаля с Алькарасом завершился в пользу Карлоса со счётом 3:6, 6:4, 14:12.

Надаль-младший бо́льшую часть мероприятия находился на трибунах вместе с мамой Марией Перелло. При этом очевидцам удалось заснять, как мальчик, родившийся в начале октября 2022 года, обращается с мини-ракеткой и мячом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

После Лас-Вегаса Надаль с семьёй отправится в Индиан-Уэллс, где сыграет в официальном матче впервые после паузы. Напомним, 37-летний Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение.