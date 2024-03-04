Паолини призналась, что завоевала все титулы на покрытии, которое ей не подходит

Победительница WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), 14-я ракетка мира, итальянская теннисистка Ясмине Паолини призналась, что завоевала два своих титула на харде, который она любит меньше всего из всех теннисных покрытий.
«Я думаю, что в первый раз играла на этом покрытии, когда была подростком. Возможно, турнир на харде был, когда мне было 14 лет. Раньше в моём регионе, в Тоскане, их было немного. Так что было нелегко тренироваться и адаптироваться к харду молодым игрокам», — призналась теннисистка в подкасте WTA Insider.
Отметим, что свой первый титул в карьере, категории WTA-250 в Портороже (Словения), Паолини также завоевала на харде.
«Когда я выиграла свой первый титул WTA на корте с твёрдым покрытием, я была очень удивлена. Я никогда не думала, что мой первый титул WTA будет на этой поверхности. Так что с этого момента, я думаю, я поняла, что могу хорошо играть и на харде».
Напомним, в феврале Ясмине Паолини выиграла свой первый трофей на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале со счётом 6:4, 5:7, 5:7 обыграв российскую теннисистку Анну Калинскую.
- 4 марта 2024
-
21:59
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:34
-
21:21
-
20:56
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
19:56
-
19:48
-
19:38
-
19:09
-
18:55
-
18:49
-
18:41
-
17:54
-
17:53
-
17:41
-
16:31
-
15:36
-
14:30
-
14:22
-
14:03
-
14:02
-
13:46
-
13:21
-
12:53
-
12:08
-
12:05
-
11:34
-
11:12
-
11:00
-
10:31