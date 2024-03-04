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Паолини призналась, что завоевала все титулы на покрытии, которое ей не подходит

Паолини призналась, что завоевала все титулы на покрытии, которое ей не подходит
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Победительница WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), 14-я ракетка мира, итальянская теннисистка Ясмине Паолини призналась, что завоевала два своих титула на харде, который она любит меньше всего из всех теннисных покрытий.

«Я думаю, что в первый раз играла на этом покрытии, когда была подростком. Возможно, турнир на харде был, когда мне было 14 лет. Раньше в моём регионе, в Тоскане, их было немного. Так что было нелегко тренироваться и адаптироваться к харду молодым игрокам», — призналась теннисистка в подкасте WTA Insider.

Отметим, что свой первый титул в карьере, категории WTA-250 в Портороже (Словения), Паолини также завоевала на харде.

«Когда я выиграла свой первый титул WTA на корте с твёрдым покрытием, я была очень удивлена. Я никогда не думала, что мой первый титул WTA будет на этой поверхности. Так что с этого момента, я думаю, я поняла, что могу хорошо играть и на харде».

Напомним, в феврале Ясмине Паолини выиграла свой первый трофей на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в финале со счётом 6:4, 5:7, 5:7 обыграв российскую теннисистку Анну Калинскую.

Дубай (ж). Финал
24 февраля 2024, суббота. 18:10 МСК
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
4 		7 7
         
Ясмине Паолини
26
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
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