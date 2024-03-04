Андрей Рублёв впервые прокомментировал свою дисквалификацию с турнира в Дубае

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал инцидент в полуфинальном матче турнира в Дубае (ОАЭ).

«Я хочу поблагодарить комиссию АТР за то, что она удовлетворила мою апелляцию и изменила первоначальное решение о дисквалификации меня с полуфинала в Дубае и лишении рейтинговых очков и призовых денег, которые я заработал на прошлой неделе. Я надеюсь, что в будущем ATP внимательно изучит это правило и внесёт в него изменения, чтобы официальные лица не могли определять исход матча, не имея чётких доказательств и не давая игроку возможности взять видеоповтор. Хотя я разочарован тем, что не смог завершить полуфинальный матч в Дубае, я благодарен за всю поддержку, которую вы мне оказали в последние два дня, я получил много сообщений. Спасибо всем, кто меня поддерживал, я обещаю, что извлеку из этого урок и постараюсь стать лучше как игрок и как человек», — написал Рублёв на своей странице в социальных сетях.

Напомним, за выход в финал Рублёв боролся с первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом. Андрей был дисквалифицирован с соревнований в самой концовке решающего, третьего сета встречи за мат в отношении линейного судьи. Причём на мат обратил внимание не судья на вышке, а другой линейный судья, который говорит на русском. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.