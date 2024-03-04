Паолини верит, что следующий титул она завоюет на грунте

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини, 14-я ракетка мира и победительница WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) рассказала, что верит в будущий титул на грунтовом покрытии.

Паолини считает, что если ей удалось завоевать самый важный титул в карьере на нелюбимом покрытии — харде, на который она меньше всего рассчитывала по ходу карьеры, то добиться высоких результатов на любимом покрытии — грунте — может получиться ещё лучше и быстрее.

«Я думаю, что на грунтовом корте играют в совершенно другой теннис. Это всё ещё теннис на корте, но я думаю, что на грунте могу подниматься и двигаться лучше. На грунте я должна больше играть на задней линии и не могу отступать. Мне это больше нравится и подходит», — поделилась теннисистка в подкасте WTA Insider.

Напомним, следующий турнир, на котором сыграет итальянская теннисистка — WTA-1000 в Индиан-Уэллсе — также будет проходить на харде. Турнир пройдёт с 6 по 17 марта.