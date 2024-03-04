Карен Хачанов принял участие в брутальной фотосессии для российского бренда одежды

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал амбассадором мужской весенне-летней коллекции российского бренда одежды Idol. В связи с этим он принял участие в эффектной фотосессии.

«Настоящий образец Do People, чей брутальный внешний вид идеально отражает стиль Idol. В новой рекламной кампании его герой отправляется в дорогу по заброшенному хайвею – под ритмы мелодичного рока и в компании винтажного muscle car. На карте путешествия нет конкретной точки, ведь его цель – не добраться до конечного пункта, а открыть для себя что-то новое», — говорится в описании фотосессии.

Фото: Idol

Фото: Idol

Фото: Idol

Напомним, в конце февраля Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). В финале соревнований он со счётом 7:6 (14:12), 6:4 обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика.