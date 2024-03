Мария Шарапова объяснила, почему сериал Break Point не получил большую популярность

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова высказала мнение касательно сериала от платформы Netflix Break Point, который пока не оправдывает ожиданий фанатов этого вида спорта.

«Я до сих пор придерживаюсь мнения, что сериал Break Point не оказал такого же большого влияния на общество, как это сделал проект про Формулу-1, но теннис – сложный вид спорта для раскрытия. В нём так много слоёв для понимания. Я имею в виду: расписание, правила, инвентарь – все эти вещи сложны для обывателя. К тому же бо́льшую часть сезона игроки травмированы», — сказала Шарапова в эфире подкаста The Deal with Alex Rodriguez and Jason Kelly.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.