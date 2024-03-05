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СМИ: Итоговый чемпионат WTA в 2024 году пройдёт в Саудовской Аравии

СМИ: Итоговый чемпионат WTA в 2024 году пройдёт в Саудовской Аравии
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Итоговый чемпионат WTA 2024 года пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает издание Sport.pl.

По информации СМИ, женская теннисная ассоциация в ближайшие дни подпишет с Саудовской Аравией контракт, согласно которому Итоговый турнир у женщин будет проводиться в Эр-Рияде до 2026 года с возможностью продления.

Таким образом, если информация подтвердится, WTA последует примеру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая 28 февраля объявила о заключении сотрудничества с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF). Крупное соглашение сделало PIF титульным спонсором рейтинга организации, молодёжного Итогового чемпионата и Итогового турнира ATP, который в 2024 году вновь будет сыгран в Турине (Италия).

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