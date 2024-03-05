Коннорс — о Рублёве: что плохого в том, чтобы распалиться во время матча?

Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс высказался о поведении российского теннисиста Андрея Рублёва во время матча 1/2 финала турнира категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, в полуфинальном матче с казахстанским теннисистом Александром Бубликом Рублёв был дисквалифицирован за мат в адрес арбитра. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.

«Что плохого в том, чтобы распалиться во время матча? Что в этом плохого? Ты выкладываешься на 100%, оставляешь всего себя на корте, чтобы выиграть матч у соперника, который в то же время пытается надрать тебе задницу. Что плохого в том, чтобы чувствовать это? Чтобы быть полностью включённым в игру и хотеть большего от себя?» — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.