Бултер: чувствую себя свободно, нет большого давления. Просто наслаждаюсь теннисом

Чемпионка турнира категории WTA-500 в американском Сан-Диего, 49-я ракетка мира из Великобритании Кэйти Бултер рассказала о состоянии после победы на турнире в США.

«Я очень хорошо начала сезон и дала себе прекрасную возможность настроиться на оставшуюся часть года. Я чувствую себя свободно, нет большого давления. Я просто наслаждаюсь теннисом», — приводит слова Бултер BBC.

Напомним, следующий турнир, на котором выступит Бултер, пройдёт с 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга турнира категории WTA-1000 Бултер встретится с представительницей Италии Камилой Джорджи. Действующей чемпионкой соревнований в Индиан-Уэллсе является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко.