Кто станет чемпионом Индиан-Уэллса 2024 года?

С 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт хардовый турнир серии «Мастерс». Ранее состоялась жеребьёвка предстоящих соревнований.

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут свой путь со второго раунда. Россиянин Павел Котов в первом круге встретится с Алехандро Табило (Чили). Первый номер посева получил первая ракетка мира серб Новак Джокович, второй — испанец Карлос Алькарас.

Напомним, действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является Алькарас, который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира одержал победу над Медведевым со счётом 6:3, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом Индиан-Уэллса 2024 года?

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