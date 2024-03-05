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Даниил Медведев: в детстве болел за ЦСКА, но потом моей командой стала «Бавария»

Даниил Медведев: в детстве болел за ЦСКА, но потом моей командой стала «Бавария»
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о любви к футбольному клубу «Бавария».

«Я по-настоящему полюбил футбол и «Баварию», когда мне было, может быть, лет 12. Именно тогда всё и началось. Но я начал симпатизировать этой команде ещё раньше. В то время они были очень хороши. Я помню, как говорил родителям, что «Бавария» играет и мы должны посмотреть матч. Но в 12 лет я по-настоящему увлёкся футболом и сказал себе: «Теперь мне нужна команда».

Прежде в детстве я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, а когда играли, то часто терпели поражения. Поэтому мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать. Поэтому я вспомнил, что мне очень нравилась «Бавария» и решил, что это моя команда. Именно так я её выбрал. С тех пор «Бавария» стала особенной для меня», — приводит слова Медведева Eurosport.

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