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Даниил Медведев: Гарри Кейн — машина

Даниил Медведев: Гарри Кейн — машина
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением об английском футболисте «Баварии» Гарри Кейне.

«Гарри Кейн потрясающий. На мой взгляд, он прекрасно играет. Я наблюдал за ним в «Тоттенхэме». Этот парень — машина. То, как он контролирует игру, довольно удивительно для человека его комплекции. Это не совсем характерно для футбола. Плеймейкеры обычно ребята поменьше, они шустрые, а Гарри — очень большой игрок», — приводит слова Медведева Eurosport.

Ранее Медведев рассказал, что с детства поддерживает «Баварию». Напомним, сегодня, 5 марта, немецкий клуб проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с итальянским «Лацио». Игра состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). В первой встрече победу одержал римский клуб (1:0).

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