Кубок Хопмана не состоится в 2024 году из-за Олимпийских игр в Париже

Командный турнир Кубок Хопмана не состоится в 2024 году из-за летних Олимпийских игр в Париже, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

«Учитывая, что и Кубок Хопмана, и Олимпийские игры должны пройти во Франции, не проводить турнир в этом году — разумное решение. Игроки, которые собирались принять участие в соревнованиях, были проинформированы о нашем решении. Мы с нетерпением ждём их на Лазурном берегу в следующем году», — приводит слова президент ITF Дэвида Хаггерти сайт федерации.

Напомним, турнир должен был пройти в июле в Ницце. В декабре 2022 году ITF объявила, что возобновит Кубок Хопмана после четырёхлетнего перерыва. С 2025 года количество смешанных команд увеличится до восьми.