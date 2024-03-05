Чесноков — о тренировке Медведева и Циципаса: все конфликты остаются на кортах

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал совместную тренировку Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса перед перед стартом турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Знаете, однажды у меня был момент, я подрался с одним игроком, не буду говорить имя, но скажу, что он выигрывал „Мастерсы“. Но мы были хорошими друзьями и быстро помирились. Я думаю, так и здесь, все конфликты остаются на кортах в тех матчах, где Медведев с Циципасом выясняли не раз отношения. Прекрасно, что они провели тренировку, но ничего удивительного в этом нет», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, с 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт хардовый турнир серии «Мастерс». Действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе является Алькарас, который в финале прошлогоднего розыгрыша турнира одержал победу над Медведевым со счётом 6:3, 6:2.