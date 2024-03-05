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Халеп впервые прокомментировала решение CAS о сокращении дисквалификации теннисистки

Халеп впервые прокомментировала решение CAS о сокращении дисквалификации теннисистки
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Румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию спортсменки с четырёх лет до девяти месяцев.

«Моя вера в процесс была испытана скандальными обвинениями, которые были выдвинуты против меня. Против меня направили множество неограниченных ресурсов. Я не могу дождаться возвращения в тур», — приводит слова Халеп корреспондент BBC Расселл Фюллер.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных санкций.

В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы обнаружили нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

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