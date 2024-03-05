Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший супервайзер ATP Ингс — о заявлении Рублёва: полное отсутствие раскаяния

Бывший супервайзер ATP Ингс — о заявлении Рублёва: полное отсутствие раскаяния
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр и супервайзер ATP Ричард Ингс прокомментировал заявление российского теннисиста Андрея Рублёва по поводу инцидента на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Никаких публичных извинений за своё грубое поведение по отношению к беззащитному линейному судье.

Подходит с криками, тычет ракеткой в лицо судьи на линии. Непозволительный проступок и полное отсутствие раскаяния.

Я бы выбросил эту апелляцию в корзину и поддержал бы судей на корте», — написал Ингс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в полуфинальном матче с казахстанским теннисистом Александром Бубликом Рублёв был дисквалифицирован за мат в адрес арбитра. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.

Материалы по теме
«Отличное решение комитета!» Беккер — об одобрении апелляции Рублёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android