Бывший супервайзер ATP Ингс — о заявлении Рублёва: полное отсутствие раскаяния

Бывший арбитр и супервайзер ATP Ричард Ингс прокомментировал заявление российского теннисиста Андрея Рублёва по поводу инцидента на турнире категории АТР-500 в Дубае (ОАЭ).

«Никаких публичных извинений за своё грубое поведение по отношению к беззащитному линейному судье.

Подходит с криками, тычет ракеткой в лицо судьи на линии. Непозволительный проступок и полное отсутствие раскаяния.

Я бы выбросил эту апелляцию в корзину и поддержал бы судей на корте», — написал Ингс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в полуфинальном матче с казахстанским теннисистом Александром Бубликом Рублёв был дисквалифицирован за мат в адрес арбитра. После поединка Рублёв подал апелляцию на решение о лишении его очков и призовых за весь турнир, ATP приняла её и оштрафовала Андрея лишь на $ 36 400, сохранив заработанные рейтинговые очки.