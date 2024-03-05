CAS оставил в силе решение ITF о приостановке членства Белорусской федерации тенниса

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Белорусской федерации тенниса на решение ITF о приостановке членства в организации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу белорусской федерации Сергея Рутенко.

«Апелляция, поданная Белорусской федерацией тенниса на решение совета ITF, отклонена. Решение, принятое советом Международной федерации тенниса, подтверждено. Рассматриваем возможность подачи апелляции в суд в Швейцарии.

Надо отметить, когда мы заявили о намерении обнародовать итоги дела, большой всплеск пошёл со стороны ITF, они нам угрожали, пытались запретить это делать. Это ещё один довод, показывающий их самоуверенность и надменность. Даже момент, когда они нас отстранили, — они не дают нам ничего делать, требуют ежегодные взносы и ещё здесь нам указывают, что делать, когда нам очевидны наши права. Поэтому решение было принято, я их предупредил, что мы молчать не будем и обнародуем все материалы по этому делу», — приводит слова Рутенко ТАСС.

Напомним, 1 марта 2022 года Международная федерация тенниса из-за ситуации на Украине отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах, а также приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах в нейтральном статусе.