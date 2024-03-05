Джокович поделился фотографиями с центрального корта турнира в Индиан-Уэллсе

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился фотографиями с центрального корта соревнований в Индиан-Уэллсе (США), где с 6 по 17 марта пройдёт турнир серии «Мастерс».

Фото: личный архив Новака Джоковича

Фото: скриншот видео из личного архива новака джоковича

Фото: личный архив новака джоковича

«Последний раз я играл на этом прекрасном корте в 2019 году. А кажется, что это было вчера. Замечательно вернуться в Теннисный Рай. Не могу дождаться начала турнира! Идемо!» — подписал фотографии сербский теннисист.

Напомним, Джокович является пятикратным победителем «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Серб выигрывал турнир в 2008, 2011, 2015, 2015 и 2016 годах. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.

Ранее российские теннисисты и теннисистки узнали потенциальных соперников на турнире.