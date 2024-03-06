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Мур: ITIA не думает о человеческой стороне и считает, что мы намеренно принимаем допинг

Мур: ITIA не думает о человеческой стороне и считает, что мы намеренно принимаем допинг
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Британская теннисистка Тара Мур прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.

«ITIA просто не думает о человеческой стороне. Спортсмены не могут всё контролировать. А эта организация считает, что мы намеренно принимаем допинг. А настоящих допингистов, скорее всего, даже не ловят", — написала Мур в своих социальных сетях.

Напомним, ITIA — агентство по обеспечению честности в теннисе. В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы нашли нарушения в биологическом паспорте спортсменки.

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