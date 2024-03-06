Халеп опубликовала эмоциональное заявление о решении CAS сократить её дисквалификацию

Румынская теннисистка Симона Халеп опубликовала сообщение, в котором эмоционально высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить дисквалификацию спортсменки с четырёх лет до девяти месяцев.

«Сегодняшний день знаменует собой поворотный момент, поскольку суд вынес свой вердикт, подтвердив мою позицию и внеся ясность в эту историю. Во-первых, единогласным решением суд снял с меня все обвинения о допинге. Во-вторых, было также единогласно установлено, что инцидент с положительным результатом теста произошёл из-за непреднамеренного загрязнения добавки, что привело к смягчению санкции до девяти месяцев. В-третьих, CAS обязал ITIA выплатить мне компенсацию в размере 20 тыс. швейцарских франков.

В разгар этого непростого пути моим маяком была моя непоколебимая вера в честность и в принципы справедливости. Несмотря на устрашающие обвинения и грозное сопротивление, мой дух оставался жизнерадостным, опираясь на непоколебимую убежденность в том, что я чистый спортсмен. Это испытание стало свидетельством стойкости, а триумф истины — горько-сладкое оправдание, которое, хотя и с опозданием, приносит огромное удовлетворение», — написала Халеп в своей социальной сети.

Напомним, слушания по делу теннисистки проходили 7-9 февраля в Лозанне. 32-летняя румынская теннисистка обжаловала решение Международного агентства по обеспечению честности (ITIA) в теннисе о четырёхлетней дисквалификации за употребление допинга и потребовала отмены всех наложенных на неё санкций.

В сентябре прошлого года Халеп была дисквалифицирована до октября 2026 года из-за нарушения антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсменки, взятой в конце 2022 года, был обнаружен роксадустат. Также инспекторы нашли нарушения в биологическом паспорте спортсменки.