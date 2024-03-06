Американский теннисист Стив Джонсон объявил о завершении карьеры

34-летний американский теннисист Стив Джонсон объявил о завершении профессиональной карьеры. Спортсмен провёл последний матч в карьере в квалификации турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с соотечественником Эмилио Навой. Встреча завершилась победой Навы со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (12:10), 6:4.

«Я горжусь тем, чего достиг. Чувствую, что сделал почти всё, что было в моих силах. Для меня это самый важный момент. Я не хочу оглядываться назад и жалеть, что я не сделал чего-то. Такую карьеру приятно вспоминать, потому что у меня были определённые достижения», — сказал Джонсон после матча.

Напомним, Джонсон является победителем шести турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде) и бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в парном разряде с Джеком Соком.