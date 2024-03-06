Маррей — о завершении карьеры Джонсона: прекрасный человек, поразительные усы

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей отреагировал на решение американского спортсмена Стива Джонсона завершить профессиональную карьеру.

«Всего наилучшего во всём, что будет дальше, Стиви. Отличная карьера. Прекрасный человек, с которым мы много времени провели в туре, и великолепный соперник! Поразительные усы», — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Джонсон провёл последний матч в квалификации турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе с соотечественником Эмилио Навой. Встреча завершилась победой Навы со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (12:10), 6:4. Джонсон — победитель шести турниров ATP (четыре из них — в одиночном разряде) и бронзовый призёр Олимпиады 2016 года в парном разряде.