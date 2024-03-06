Шрайвер: Гауфф умеет засучить рукава и продолжать борьбу, независимо от того, как играет

Многократная победительница турниров «Большого шлема» в паре и в миксте американская теннисистка Пэм Шрайвер поделилась мнением о третьей ракетке мира 19-летней американке Кори Гауфф.

«Меня впечатляет в Коко её умение засучить рукава и продолжать борьбу, независимо от того, как она играет. Это делают только те игроки, в которых от природы есть соревновательный дух. В игре Коко есть два основных компонента: ментальная сила и её скорость на корте. Её скорость, защита и менталитет чертовски хороши. Это позволяет Гауфф выигрывать множество матчей, даже если она не показывает лучший теннис», — приводит слова Шрайвер пресс-служба WTA.

Напомним, Гауфф выступит на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует сегодня, 6 марта. Спортсменка вступит в борьбу со второго круга.