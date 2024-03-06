Вихлянцева: самая-самая — Шарапова. Идеал теннисистки в своё время

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала о взаимоотношениях со спортсменками в туре. Вихлянцева отметила отношение к тренировкам пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой.

«В мировом туре я очень хорошо общалась и с ровесницами, и с теми, кто постарше. Но из тех, кого я знаю, выделю белорусок – Сашу Соснович и Арину Соболенко. Но самая-самая – Маша Шарапова. Не так сильно общалась, но когда выступала на выставочном турнире против неё, мы тренировались в Австралии. То, как она относилась к тренировке – идеал теннисистки в своё время», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

Напомним, 27-летняя Вихлянцева не выступает на соревнованиях больше года, однако о завершении карьеры не объявляла. Российская теннисистка является победительницей трёх турниров ITF (два — в одиночном разряде).