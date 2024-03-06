Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ей не вернуть полтора года». В PTPA отреагировали на сокращение дисквалификации Халеп

«Ей не вернуть полтора года». В PTPA отреагировали на сокращение дисквалификации Халеп
Комментарии

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.

«Прежде всего мы рады, что Симона наконец очистила своё имя. Но это не стоит называть победой. Здесь никто на самом деле не выиграл. Симона не сможет вернуть последние полтора года назад. Она не получит рейтинговых очков и призовых обратно. И, самое главное, CAS постановил, что дисквалификация Симоны истекла в июле прошлого года. У кого-нибудь есть машина времени? Это должно измениться. Мы будем работать над тем, чтобы это изменить», — написал Нассар на странице в соцсетях.

Материалы по теме
Халеп опубликовала эмоциональное заявление о решении CAS сократить её дисквалификацию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android