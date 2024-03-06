«Ей не вернуть полтора года». В PTPA отреагировали на сокращение дисквалификации Халеп

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA) Ахмад Нассар отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.

«Прежде всего мы рады, что Симона наконец очистила своё имя. Но это не стоит называть победой. Здесь никто на самом деле не выиграл. Симона не сможет вернуть последние полтора года назад. Она не получит рейтинговых очков и призовых обратно. И, самое главное, CAS постановил, что дисквалификация Симоны истекла в июле прошлого года. У кого-нибудь есть машина времени? Это должно измениться. Мы будем работать над тем, чтобы это изменить», — написал Нассар на странице в соцсетях.