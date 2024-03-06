«Правда восторжествовала». Муратоглу и Кэхилл — о сокращении дисквалификации Халеп

Тренеры Патрик Муратоглу и Даррен Кэхилл отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации румынской теннисистки Симоны Халеп с четырёх лет до девяти месяцев.

«Правда восторжествовала», — написал Муратоглу на своей странице в социальных сетях.

«Чистота, честность и борьба до конца. Ты игрок мирового класса, Симо. Молодец! И добро пожаловать обратно туда, где ты и должна быть», — написал Кэхилл в соцсетях.

Напомним, Халеп была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки. В декабре прошлого года Халеп сообщила, что прекратила сотрудничество со специалистом. Накануне CAS принял решение о сокращении срока дисквалификации Халеп.