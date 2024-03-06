Вихлянцева: считаю, что 54-е место в рейтинге — это тоже определённая заслуга

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала, довольна ли она своими достижениями в теннисе. Напомним, наивысшей позицией спортсменки в рейтинге WTA стала 54-я строчка.

«Я считаю, что 54-е место в рейтинге – это тоже определённая заслуга. Да, может быть, это звучит не так, как «олимпийская чемпионка» или «победительница Уимблдона», но зато я осталась той же девочкой, которая пришла в теннис. Мне очень часто говорили, что не хватает спортивной злости и дерзости. Я понимала, что не могу такой стать, потому что меня воспитывали по-другому. Я не могла этого исправить, но смогла выйти на высокий уровень с прежним характером. Благодаря этому я всегда получала очень хорошие отзывы от людей, которые со мной общаются.

Допустим, я летом просила помощи с билетами у Патрика Муратоглу, чтобы мой ученик смог добраться до Швейцарии.

Я поддерживаю хорошие отношения с федерациями и иностранными игроками. Если бы я была дерзкой и резкой, то, наверное, мои взаимоотношения сложились бы иначе. Кроме выступлений на самом высоком уровне, для меня было важно остаться собой, ведь говорят, что теннисный корт оголяет твой истинный характер. Я считаю, что выполнила все главные цели, которые передо мной стояли, так что я довольна тем, как показала себя в теннисе», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

Напомним, 27-летняя Вихлянцева не выступает на соревнованиях больше года, однако о завершении карьеры официально не объявляла. Российская теннисистка является победительницей трёх турниров ITF (два — в одиночном разряде).