«Всегда помни о тех, кто тебя поддерживал». Беккер — о сокращении срока отстранения Халеп

Немецкий теннисист и экс первая ракетка в одиночном разряде Борис Беккер поздравил Симону Халеп после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении срока дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.

«Всегда помни о тех, кто поддерживал тебя в минуты отчаяния… они будут твоей надёжной опорой на пути вперёд! Ждём не дождёмся, когда ты вернёшься на корт и надерёшь всем задницу», — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, Халеп была отстранена на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Муратоглу, с которым Халеп работала с весны 2022 года, взял на себя ответственность за попадание запрещённого препарата в организм теннисистки. В декабре прошлого года Халеп сообщила, что прекратила сотрудничество со специалистом. Накануне CAS принял решение о сокращении срока дисквалификации Халеп.